Coronavirus, Pastorino (Linea Condivisa): «Giunta Toti assicuri a famiglie e lavoratori strumenti per affrontare emergenza»

Genova. Questo pomeriggio, incontro fra giunta e capigruppo per affrontare la gestione del Coronavirus, anche alla luce del primo caso riscontrato oggi ad Alassio.

«Come Linea Condivisa abbiamo sottolineato la necessità di tutelare le lavoratrici e i lavoratori, sia pubblici sia privati, nella difficile contingenza di questi giorni. Abbiamo chiesto che Toti rappresenti in conferenza Stato/Regioni questo tema, e le conseguenze che da esso discendono.

Sarebbe necessario affrontare al più presto l’opzione di istituire ammortizzatori sociali straordinari, in caso di fermi lavorativi delle aziende a causa dell’emergenza in corso – dichiara il capogruppo Gianni Pastorino, al termine della riunione -. Al contempo, riteniamo necessarie forme di giustificazione per assenze dovute all’impossibilità di arrivare sul luogo di lavoro. E quindi incentivare il telelavoro, lo smart working e altre forme di lavoro flessibile da casa».

«In caso di chiusura prolungata delle scuole, abbiamo proposto di utilizzare strumenti di e-learning ove possibile, per assicurare un livello standard di continuità formativa ai nostri ragazzi – conclude Pastorino -. È necessario che la giunta Toti fornisca a tutte le famiglie e ai lavoratori gli strumenti indispensabili per affrontare questa situazione».