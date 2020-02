Coronavirus, Ordine dei Medici: «Non date credito ad informazioni su siti internet non ufficiali»

Imperia. «Gli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Liguria invitano i cittadini, sul tema Coronavirus, a non dare credito ad informazioni divulgate su social media non accreditati e, in genere, reperibili su siti Internet non ufficiali, spesso prive di fondamenti scientifici.

In tal senso si invita la popolazione a prendere visione dei soli comunicati provenienti dalle istituzioni e dalla comunità scientifica, puntualmente aggiornati e pubblicati sui siti Internet della Regione Liguria e degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri stessi.

Inoltre, dal momento che la situazione risulta in continua evoluzione, non devono suscitare allarme eventuali cambi repentini di rotta ovvero modifiche alle indicazioni fornite alla cittadinanza da parte delle Autorità Sanitarie e Politiche locali e nazionali, in considerazione di mutate necessità.

Da ultimo, si consiglia di fare riferimento ai medici di medicina generale e ai pediatri di Libera Scelta oltre che ricorrere, in caso di assoluta necessità, al numero unico di emergenza 112, ove operatori formati potranno dare adeguate risposte ai singoli casi».