Coronavirus, niente scambio della pace a Messa per evitare trasmissione virus nella diocesi di Albenga – Imperia

Imperia. Niente scambio della pace, con la stretta di mano, e comunione direttamente in bocca nelle chiese della diocesi di Albenga-Imperia per evitare il diffondersi del coronavirus. E’ la decisione del vescovo Guglielmo Borghetti, che ha comunicato a tutti i sacerdoti della sua diocesi, tramite i vicari foranei che vista la allerta che è stata diramata dal Ministero Sanità da domani alle Sante Messe i fedeli non si stringeranno più le mani in segno di pace, mentre i sacerdoti dovranno dare l’ostia consacrata solo sulle mani e non direttamente in bocca.

«Abbiamo semplicemente indicato per domani di astenersi dall’abbraccio di pace e di ricevere la comunione nelle mani visto l’innalzamento dell’emergenza – dichiara il vescovo Borghetti-. E’ una micro misura in attesa degli sviluppi. Abbiamo girato ai sacerdoti il messaggio della segreteria. Non è un ordine di stato, ma una indicazione. Vedremo gli sviluppi».

A differenza della diocesi confinante, nessun cambiamento nelle parrocchie tra Ventimiglia e Sanremo, nella diocesi retta dal vescovo Antonio Suetta, attualmente a Bari per l’incontro dei Vescovi del Mediterraneo con Papa Francesco: «Non ho sentito dire nulla in tal senso, neppure dagli altri Confratelli Vescovi. Per la nostra Diocesi di Ventimiglia-San Remo al momento non ci sono disposizioni particolari».