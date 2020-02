Coronavirus, nessun caso in Costa Azzurra. Negativi i test effettuati sui sospetti

Nizza. Sono risultati negativi ai test per il coronavirus i due pazienti in osservazione a Nizza. Lo riporta il Nice Matin. Non ci sono dunque casi conclamati di Covid-19 in Costa Azzurra.

Gli esami sono stati effettuati presso l’ospedale L’Archet di Nizza su due persone una proveniente da Beausoleil e l’altra da Cap-d’Ail.

Nel frattempo sono saliti a 219 i contagiati dal coronavirus in Italia: il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. Cinque i morti accertati.