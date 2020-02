Coronavirus, migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati al San Martino

Genova. Sono cinque i pazienti ricoverati per coronavirus nel reparto di Malattie Infettive al San Martino confermati. Ancora in attesa di responso definitivo un sesto paziente che gode di buone condizioni generali di salute.

La 74enne considerata il “paziente 1″, proveniente dall’hotel Bel Sit di Alassio, è in costante miglioramento. In buone condizioni generali anche altre tre donne di 68, 76 e 86 anni. La paziente di 86 anni proveniente dall’ospedale di Albenga presenta una polmonite ed è in condizioni stabili rispetto a ieri, con lieve miglioramento. E’ l’unica tra i pazienti ricoverati ad aver iniziato la terapia antivirale.

Per quanto concerne il paziente ricoverato presso Malattie Infettive dell’Azienda Socio Sanitaria ASL 5, l’uomo ha ancora la febbre ma le condizioni generali sono buone: non presenta sintomi respiratori.