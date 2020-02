Coronavirus, le misure nel trasporto pubblico per prevenire il contagio

Genova. A seguito all’ordinanza numero 1/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha inviato una lettera alle aziende del Trasporto pubblico locale operanti in Liguria con l’indicazione delle misure consigliate per la prevenzione del contagio.

In particolare, le misure indicate sono:

· disinfezioni sui treni in servizio sulla linea metropolitana di Genova;

· intensificazione degli interventi ed effettuazione di interventi speciali di pulizie sui bus, sui veicoli degli impianti speciali (ascensori, funicolari, scale mobili) e delle linee ferroviarie Genova – Casella e Principe – Granarolo, con particolare riferimento a maniglie e mancorrenti;

· massima diffusione sia a bordo mezzo sia alle stazioni/fermate, attraverso i display informativi ovvero, ove possibile, attraverso l’apposizione di apposite locandine informative, delle misure del decalogo emanato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.