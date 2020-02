Coronavirus, «La salute viene prima dell’economia». Annullato il Carnevale di Nizza

Nizza. Nonostante non ci siano per il momento casi conclamati di coronavirus in Costa Azzurra (in Francia sono 14 con 2 morti) il sindaco Christian Estrosi ha deciso di annullare il famoso carnevale cittadino per impedire una possibile più veloce propagazione dell’infezione.

Secondo quanto riporta Nice-Matin, è stat presa la decisone “preventiva” di annullare la battaglia dei fiori e il corso notturno previsto per sabato. Anche i fuochi d’artificio vengono cancellati.

«Per il momento nessun caso è stato rilevato a Nizza», ha rassicurato Estrosi. «La salute viene prima dell’economia», ha aggiunto.