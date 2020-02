Coronavirus, la Regione: “Test negativo sui quattro cinesi all’ospedale San Martino”

Genova. “Mi hanno appena comunicato che i casi all’esame del policlinico San Martino sono negativi“. Lo ha comunicato su Facebook l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale con riferimento ai quattro cinesi, un papà con tre bambini, portati in ospedale per controlli in base al protocollo per la gestione del coronavirus.

Il nucleo familiare, residente nel quartiere di San Fruttuoso, è rientrato dalla Cina lo scorso 15 febbraio e dal giorno successivo era già stato sottoposto a sorveglianza. Il nucleo familiare coinvolto nelle procedure di approfondimento è composto da sei persone, rientrate lo scorso 15 febbraio da una zona a elevata circolazione del coronavirus: si tratta di due adulti e quattro bambini. Quattro di loro sono al Policlinico San Martino: il papà, asintomatico, e tre bambini con febbre e sintomi respiratori. La mamma e l’altro bambino, al momento asintomatici, sono in isolamento a domicilio.

