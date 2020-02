San Lorenzo al Mare. Ha accusato i primi sintomi ieri sera la donna di 47 anni di San Lorenzo al Mare che è stata così subito ricoverata all’ospedale di Sanremo nel reparto appositamente allestito per la cura di chi dovesse contrarre il Covid – 19.

Il marito e i due figli, che non accusano sintomi, invece, sono chiusi in casa da quando arrivati nella cittadina imperiese dove posseggono una seconda casa da un comune della zona rossa lombarda. L’ autodenuncia all’Asl1 è avvenuta lunedì scorso.

«La situazione- spiega il sindaco Paolo Tornatore – è sotto controllo, sono allertate oltre alle autorità sanitarie anche le Forze dell’ordine. Stiamo prendendo tutte le contromisure necessarie per arginare ogni tipo di pericolo e per individuare eventuali contatti che possono aver intrattenuto i componenti della famiglia anche se, praticamente da una decina di giorni non uscivano più di casa».