Coronavirus, donna di Ventimiglia portata al San Martino. E’ stata a Codogno

Ventimiglia. Una donna di 45 anni abitante a Latte, frazione di Ventimiglia, intorno alle 15,30 è stata prelevata dalla propria abitazione e portata al San Martino di Genova da una ambulanza della Croce Verde di Taggia per sospetto coronavirus. A far scattare l’allarme è stato il fatto che la 45enne, qualche giorno fa, sarebbe stata a Codogno (Lodi), comune dove si registra il maggior numero di contagi da coronavirus.

La donna è stata stata messa sotto osservazione come previsto dal protocollo. In serata arriveranno i risultati del tampone.