Coronavirus, direttrice del laboratorio Sacco di Milano: «Scambiata un’influenza per una pandemia»

«A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale». A dirlo è Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano che in questi giorni sta lavorando a pieno regime per analizzare tutti i campioni di possibili casi di Coronavirus.

«Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. Vi prego, abbassate i toni!» è l’appello della Gismondo.

A confermare la tesi della dottoressa sarebbero gli stessi numeri: analizzando i dati dell’Istituto superiore di sanità riferiti all’influenza stagionale in Italia, i decessi giornalieri durante la sesta settimana del 2020 sono stati in media 217. «I morti per Coronavirus in Italia sono 2 e 217 per influenza», precisa la Gismondo.