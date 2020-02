Coronavirus, controlli sui prezzi dell’Amuchina. In azione la Guardia di Finanza

Ventimiglia. La psicosi causata dal coronavirus ha portato molti cittadini ad acquistare scorte di Amuchina e disinfettanti per le mani, ormai praticamente introvabili nei negozi dell’imperiese e non solo. Per far fronte a possibili speculazioni, i militari della Guardia di Finanza di Ventimiglia, al comando del capitano Tommaso Garofalo, stanno effettuando controlli sui prezzi dei gel disinfettanti.

Oltre ai negozi cittadini, le Fiamme Gialle stanno effettuando controlli anche sulle vendite online, dove i rincari sembrano maggiori.