Coronavirus, caso sospetto a Monaco. I francesi ‘incolpano’ gli italiani

Monaco. Una donna con sintomi da coronavirus è stata portata in ospedale a Monaco nel pomeriggio per gli accertamenti del caso. Lo rende noto il Nice-Matin. Fino a qui la notizia potrebbe sembrare simile a tutte le altre sul tema “coronavirus”, con decine di casi sospetti (in Liguria sono saliti a 139) poi rivelatisi infondati, almeno nella nostra regione dove non risultano persone contagiate da Covid-19.

Ma i media francesi non hanno perso l’occasione per sottolineare che l’8,4 per cento dei lavoratori di Monaco è italiano e vive in Italia: «Cioè circa 6.000 persone – si legge – e con una popolazione locale internazionale, i rischi di diffusione del virus nel Principato sono certamente pochissimi, ma forse maggiori di una città di 30.000 abitanti di una regione francese».