Genova. 146 persone rimangono in quarantena nei due alberghi di Alassio. La Protezione civile sta fornendo pasti e assistenza. Lo ha confermato nel consueto punto stampa serale il presidente della Regione Giovanni Toti che ha informato di un nuovo caso conclamato in Liguria.

Si tratta di un uomo di 54 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia in buone condizioni. È passato da Codogno per ragioni ludiche.

«In tutto ha detto Toti – ci sono 325 persone isolate sottoposte a sorveglianza medica attiva, 25 nell’Imperiese, 165 nel Savonese, 40 nel Genovese, 33 nel Tigullio e 84 nello Spezzino. Tutti gli altri tamponi eseguiti sono risultati negativi».

I risultati saranno resi noti domani mattina. Per quanto La paziente di 72 anni, considerata la paziente zero della Liguria confermato anche la positività dal secondo tampone ma è in buone condizioni.

Trasferite, intanto, dall’albergo Bel Sit di Alassio a Genova tre donne presso il San Martino e una bambina al Gaslini per accertamenti. I risultati dei tamponi dovrebbero essere resi noti nella mattinata di domani Lo scrive il quotidiano on line Ivg.