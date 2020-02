Coronavirus, casi accertati nel milanese. Una famiglia di sei persone sotto osservazione in Liguria

Genova. Una famiglia cinese composta da sei persone, rientrate lo scorso 15 febbraio da una zona a elevata circolazione del coronavirus, è attualmente in osservazione. Si tratta di due adulti e quattro bambini. Quattro di loro sono ricoverati al Policlinico San Martino: il papà, asintomatico, e tre bambini con febbre e sintomi respiratori. La mamma e un altro bambino, che non presentano sintomi, sono in isolamento al domicilio.

Nel frattempo, nel nord Italia sono sei i casi accertati di coronavirus, tutti in Lombardia. Si tratta di un 38enne, originario di Castiglione d’Adda (Lodi), ricoverato in gravissime condizioni. Il giovane lavora nella sede lodigiana della multinazionale Unilever a Casalpusterlengo (Lodi). Nell’azienda è scattata la procedura di emergenza: tamponi sono stati eseguiti su tutti i dipendenti.

Oggi sono risultati positivi al coronavirus anche la moglie, un conoscente del 38enne che ha praticato con lui attività sportive e altre tre persone che si sono presentate all’ospedale di Codogno con quadro clinico di polmonite. Gli esperti sono al lavoro per capire se abbiano avuto contatti con gli altri tre contagiati. La compagna del 38enne, insegnante, è in attesa di un bambino ed essendo all’ottavo mese di gravidanza è in congedo maternità. Oltre 150 persone sono state sottoposte a tamponi.