Coronavirus, avviato tavolo d’emergenza tra l’assessore Berrino e i sindacati confederali

Genova. Avviato questa mattina, presso l’assessorato al lavoro di Regione Liguria, il tavolo istituito con i sindacati confederali per analizzare le conseguenze sul mondo del lavoro causate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Presenti i segretari generali liguri Federico Vesigna di Cgil, Luca Maestripieri di Cisl, Fabio Servidei e Sheeba Servetto di Uil in rappresentanza di Mario Ghini.

«Dopo aver elencato ai sindacati tutte gli interventi attuati da Regione Liguria e dopo avere analizzato le problematiche portate al tavolo, è stato deciso congiuntamente di inviare una mia nuova lettera al Governo per chiedere l’istituzione di strumenti giuridici atti a dare supporto al reddito e cassa integrazione in deroga ai lavoratori penalizzati dall’emergenza come ad esempio quelli delle mense scolastiche e del mondo del turismo», ha dichiarato l’assessore Gianni Berrino.

Il tavolo è stato aggiornato alle 17 di venerdì 6 marzo.