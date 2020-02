Imperia. I disinfettanti in gel per le mani ormai sono quasi introvabili. Ma a scarseggiare negli scaffali dei supermercati dell’Imperiese ora iniziano ad essere anche frutta, verdura e altri generi alimentari. La paura del contagio da coronavirus, che al momento non ha casi conclamati in Liguria, ha portato molti cittadini ad uscire di casa per fare provviste come se fosse stato dichiarato lo stato di guerra.

Oggi, giorno in cui la Regione Liguria ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole e di sospensione di ogni tipo di attività pubblica per evitare la possibile diffusione del virus, è scoppiata la psicosi.