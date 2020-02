Coronavirus, annullata la presentazione del libro di Ilaria Spes alla biblioteca civica internazionale di Bordighera

Bordighera. Annullato l’evento in programma per giovedì 27 febbraio, alle 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale con Ilaria Spes, insegnante di lettere a Como, che doveva presentare il romanzo intitolato “Nella spira di una conchiglia”, premiato dal Premio letterario Città di Ventimiglia, dal Premio nazionale di letteratura “Casinò di Sanremo – Antonio Semeria”, dal Premio letterario R come Romance e, da ultimo, dal Premio letterario nazionale Macabor che ne ha realizzato la pubblicazione.