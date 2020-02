Genova. Prociv-Arci Liguria è stata attivata dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile ed è presente con le proprie associazioni liguri presso l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova al fine di controllare preventivamente lo stato di salute dei passeggeri sia in arrivo che in partenza dallo scalo ligure.

I volontari saranno impegnati in tale attività per almeno due settimane a seguito dell’emergenza del Coronavirus.

Prociv-Arci Liguria con i propri volontari è sempre presente a fianco della popolazione in occasione di ogni emergenza sia sul territorio ligure che nazionale.