Coronavirus, anche a Sanremo c’è chi approfitta della paura: attenzione a chi propone tamponi a domicilio

Sanremo. «Se non avete concordato con la Asl una visita a domicilio, non aprite a chi vi propone un tampone». E’ il messaggio del comandante della polizia municipale di Sanremo Claudio Frattarola ai cittadini. Sono diverse, infatti, le segnalazioni giunte al comando tramite URP e chiamate alle centrale operativa fatte da sanremesi che si sono trovati alla porta persone non meglio identificate che proponevano loro di effettuare un tampone a domicilio.

«Se operatori della Asl si presentano a casa vostra – ha ribadito Frattarola – Lo fa perché avevate concertato una visita. Se così non fosse chiamate immediatamente l’800602800. Solo avvisandoci per tempo possiamo individuare immediatamente questi soggetti».