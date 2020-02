Coronavirus, a Imperia gli avvocati possono astenersi dalle udienze in Tribunale

Imperia. Il presidente del Tribunale del capoluogo Eduardo Bracco ha disposto che gli avvocati che abbiano difficoltà a partecipare a processi e cause civili a seguito l’allarme Coronavirus saranno giustificati.

Presenziare o meno in udienza sarà, quindi, facoltativo, salvi i casi di prestazioni indispensabili in materia penale (convalida di arresti e fermi, perquisizioni e sequestri misure cautelari…) e in materia civile, quali provvedimenti urgenti, cause di separazione divorzio, alimenti.

Il provvedimento è indirizzato anche alle parti civili, il personale ausiliario e i testimoni e vale fino a data da destinarsi ed è stato pubblicato stamattina sul sito web del tribunale. La misura è considerata precauzionale attese le prescrizioni di limitare gli spostamenti con i mezzi pubblici e l’affluenza negli uffici.

