Coppia di cinghiali a spasso alle Braie, avvistati davanti a supermercato di Camporosso

Camporosso. Non è bastata la ‘cacciata’ dei cinghiali dai giardini pubblici di Ventimiglia per eliminare il problema ungulati in città. Nella tarda serata di ieri, una coppia di suini selvatici è stata avvistata davanti al supermercato Lidl nelle Braie, a Camporosso.

I due cinghiali si aggiravano tranquilli tra le auto nel parcheggio, e sembrano cercare l’entrata del negozio alla ricerca di cibo.