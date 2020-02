Sanremo. Si è tenuto sabato scorso, 22 febbraio, il seminario di CNA SNO Odontotecnici su “la dichiarazione

di conformità del dispositivo su misura, secondo il nuovo Regolamento europeo MDR 745/2017”,

organizzato da CNA Imperia presso la sede di Sanremo.

Tema al centro del seminario la piena applicazione del nuovo Regolamento sui dispositivi medici che a partire dal prossimo 26 maggio troverà la sua piena applicazione introducendo analisi clinica e sorveglianza post – market tra la documentazione prevista dalla precedente e abrogata direttiva 93/42 CEE.

Fondamentali sono state le indicazioni sul ruolo di fabbricante di protesi dentali emerse durante il dibattito animato dai numerosi titolari di imprese del settore, dopo la presentazione del seminario di Luciano Vazzano segretario di CNA Imperia, l’introduzione di Luigi Cleri presidente nazionale CNA SNO e la relazione tecnica di Cristiano Tomei, Referente nazionale CNA SNO; ad accompagnarli, il supporto tecnico di Sergio Boggero di Taberna Dentium, ditta specializzata in forniture e servizi per odontotecnici e odontoiatri.

La relazione si è soffermata sullo scopo esplicito del nuovo Regolamento nell’elevare i livelli di salute e sicurezza per gli utenti finali, ossia i cittadini. Innovazione ed esperienza sono messi in campo dagli Odontotecnici che rivendicano la tutela e il riconoscimento dello spazio professionale nella filiera del dentale e che rappresentano un settore tra i più coinvolti dalle nuove disposizioni del Regolamento europeo.

Il regolamento, infatti, innova l’approccio normativo intervenendo con particolare forza su alcuni elementi chiave: la procedura di valutazione della conformità, la valutazione clinica e la sorveglianza del mercato che, secondo il modello conformità predisposto da CNA SNO, può riguardare, tra i compiti assegnati all’odontotecnico, esclusivamente gli aspetti legati alla realizzazione tecnica del dispositivi su misura. Molto importanti, dunque, le conclusioni emerse dal seminario di CNA Imperia per la definizione del modello di conformità di CNA SNO “costruito” in osservanza delle nuove norme europee e “su misura” per il ruolo dell’odontotecnico.

Per tutti gli odontotecnici associati che non sono potuti intervenire al Seminario, CNA Imperia mette a disposizione una utile guida a titolo “Il ruolo dell’odontotecnico (Odt) nella filiera del dentale tra tutela dello spazio professionale e regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 745/2017 UE): per richiederne una copia, contattare la sede Cna di Sanremo ai seguenti recapiti: 0184 500309 – segreteria@im.cna.it