«Ciao Pippo», Bordighera Alta saluta un bordigotto doc

Bordighera. Si è spento a 96 anni Giuseppe Pallanca, per tutti “Pippo”. Ex ferroviere, Pippo era conosciuto e stimato da tutti nel centro storico di Bordighera, dove ha sempre vissuto insieme alla sua famiglia.

Nella comunità bordigotta, Pippo si è sempre distinto per la sua gentilezza, simpatia e generosità. Sagrestano, campanaro, e aiutante “factotum” dei parroci che si sono succeduti nella parrocchia di Santa Maria Maddalena, fino a pochi mesi fa aveva vissuto nel proprio appartamento.

Lascia i figli Tersilio e Mercedes, la nuora Lucia, il genero Marino, i nipoti che tanto amava: Giovanni, Gabriele, Monica, Valeria, Silvia e Paola.

I funerali avranno luogo venerdì 14 febbraio, alle 15,30, nella Parrocchia di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.