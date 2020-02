Chiusavecchia, incendio in una abitazione: inquilino intossicato

Chiusavecchia. Fiamme, la notte scorsa, in una abitazione di via IV Novembre, a Chiusavecchia in valle Impero.

Era da poco passata la mezzanotte quando è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo che hanno domato il rogo divampato per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. L’inquilino, rimasto leggermente intossicato, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per accertamenti in codice giallo.

Notevoli i danni: l’alloggio è stato, infatti, dichiarato inagibile.