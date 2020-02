Chiusavecchia, incendio in panificio. Fiamme spente dai vigili del fuoco

Chiusavecchia. Intervento dei vigili del fuoco del comando centrale di Imperia in regione Gombi della Luna a Chiusavecchia per un incendio divampato all’interno di un panificio industriale. A lanciare l’allarme, intorno alle 10,30, sono stati i dipendenti del panificio. In circa due ore, i pompieri hanno spento le fiamme, originatesi in uno dei forni presenti, e bonificato l’area. Non si sono registrati né feriti né intossicati.