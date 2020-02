Cervo. Il popolo metal, da sempre, ha il forte senso di aggregazione che unisce i metalheads, non solo in Italia ma dappertutto nel mondo.

Una nuova dimostrazione ce la danno due gruppi del Ponente, gli “Shockin’ Head” di Ventimiglia e i “Gotham Crew” di Sanremo, che salgono sul palco, sabato 15 febbraio al Babilonia a scopo benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione per i diritti dei disabili ‘La Giraffa a Rotelle’ di Imperia.

Dichiarano i Shockin’ Head: “Quando eravamo piccoli, come tutti quanti, non sapevamo quale fosse il mondo adatto a noi, poi, abbiamo trovato il mondo della musica e più precisamente del Metal. A differenza di come pensano alcuni, questo non ci ha portato a sacrificare vergini sul tavolo della cucina della mamma e nemmeno a bruciare chiese. Al contrario, in questo mondo, abbiamo trovato persone che per tutta la vita hanno portato e portano con loro valori di fratellanza, amicizia e rispetto, nonostante la corazza che si vede da fuori. Ora vorremmo dimostrarlo, aiutando chi è meno fortunato di noi, perché la musica ci diverte, ma siamo tanti e l’unione fa la forza! Abbiamo bisogno di voi per questa battaglia solidale. Non serve spiegare tante cose sapete cosa dovete fare. Sabato 15 febbraio scendiamo in guerra contro l’indifferenza, contro l’abbandono e contro l’egoismo. Ovviamente con tanta birra, tanto casino e tanta ignoranza”

Data: 15 Febbraio 2020. L’evento inizia alle ore 20,00 e proseguirà fino alle 2,00. Costo del biglietto: euro 5,00.

Indirizzo location: Via Steria 47 – Cervo (IM)

Facebook – Pagina Evento: https://www.facebook.com/events/2799770266749500/