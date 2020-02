Sanremo. «Bisogna essere partecipativi per poter sconfiggere il bullismo e il cyberbullismo. Se vedete dei bulli in azione, ditelo agli insegnanti o se preferite ai genitori, non fate finta di nulla». E’ il messaggio della polizia postale ai giovani delle scuole durante l’incontro di questa mattina a Casa Sanremo.

«Il cyberbullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e può essere sia fisico che psicologico, diffuso soprattutto tra i giovani – spiega un esperto del settore – Esiste la legge 71/2017 a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Ciascun minore ultraquattordicenne che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore. La legge 71/2017 è stata fatta per proteggere i giovani da atti violenti, è importante che sappiate che esista».

Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, la polizia postale incontra giornalmente i giovani delle scuole liguri portando l’attenzione sul mondo della musica nel contesto di internet, alle tecniche per poter scaricare audio e video in modo legale dai tanti siti esistenti, al modo in cui fruire di informazioni senza incorrere in truffe telematiche e soprattutto al come utilizzare i social in modo corretto. Il tema di questa mattina è stato il cyberbullismo, forma di bullismo su internet diffusa anche in provincia di Imperia.