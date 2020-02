Capanno in fiamme a Sanremo, sotto accusa un mozzicone di sigaretta

Sanremo. Ci sarebbe un mozzicone di sigaretta acceso trasportato dal vento, come causa dell’incendio che la notte scorsa ha semidistrutto un capanno in via Duca d’Aosta.

Certamente esclusa l’origine dolosa del rogo, dal momento che non sono stati rinvenuti inneschi o bottiglie incendiarie. Erano circa le 24 e sul posto ha operato per un’ora una squadra dei vigili del fuoco dal locale distaccamento. Presente anche una pattuglia dell’Arma.