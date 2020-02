Camporosso. Si è smarrito Meo, un bellissimo gatto tigrato “mascotte” di Bosio Lignum e del supermercato Ekom. Non è un gatto randagio, ma un micio che vive nel piazzale e all’interno delle due attività citate. L’animale, che è castrato, non si era mai allontanato prima di domenica scorsa. Ora i suoi amici umani sono in pensiero.

Se doveste trovarlo potete contattare la ditta Bosio Lignum al seguente recapito telefonico: 0184253836