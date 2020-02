Camporosso. Una donna di circa 60 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finita contro un muro. E’ successo nel primo pomeriggio in via Braie a Camporosso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, ma la sessantenne è uscita da sola dalla propria vettura e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ai soccorritori la donna ha detto di essere stata abbagliata dal sole. Saranno i carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.