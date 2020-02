Campo da basket a Bordighera, Lorenzi: «Abbiamo sentito dal Sindaco promesse concrete»

Bordighera. «Questa mattina avevamo un appuntamento con il Sindaco, chiesto per sottolineare l’improrogabilità di offrire ai ragazzi di Bordighera un segno tangibile che il loro benessere sta a cuore alla città: un campetto all’aria aperta dove fare sport estemporaneo e organizzare sane attività di gruppo, dal basket alla pallamano al calcetto, o semplicemente trovarsi dopo la scuola. Abbiamo anche voluto portare suggerimenti su due ubicazioni percorribili per il nuovo campetto. L’assessore allo Sport ha menzionato anche una terza ubicazione possibile che sta valutando da molteplici punti di vista» – fa sapere Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.

«Il Sindaco si è dichiarato intenzionato a procedere speditamente, analizzando i pro e i contro delle opzioni di ubicazione, e soprattutto impegnando i fondi per il campetto già sul corrente avanzo di amministrazione, che sarà portato in Consiglio comunale in marzo. Siamo ansiosi di verificare che tutto questo si avveri, e che alla fine del percorso ci sia presto quel campetto così a lungo desiderato» – dice Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.