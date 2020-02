Cambia la viabilità in occasione della Sanremo Urban Trail

Sanremo. In occasione della Sanremo Urban Trail cambia la viabilità nella Città dei Fiori. Il 23 febbraio scatta divieto di transito in via Martiri della Libertà, all’altezza Torre Saracena, a tutte le categorie di veicoli dalle 10.15 alle 10.45. Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza.

Sarà cura dell’organizzazione portare a conoscenza dell’utenza stradale i provvedimenti con avvisi e manifesti affissi nelle zone interessate e nelle adiacenze. Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico.

A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada. Gli agenti indicati dall’Art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati della esecuzione dell’ordinanza. Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.