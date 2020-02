Calcio a 5 femminile, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia supera Fantasy. Busacca: «Soddisfatto della prestazione»

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera hanno superato Fantasy.

La biancorosse hanno infatti vinto la partita valida per il campionato di calcio a 5 femminile con il punteggio di 1-5 grazie alla doppietta di Cesarini, alla doppietta di Lercari e al gol di Lecce.

«Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze, hanno meritato la vittoria giocando in modo molto ordinato, senza subire e creando molto con giocate di qualità– commenta mister Ivan Busacca - Complimenti a tutte. Sono felice anche per le reti della giovane Cesarini che si è inserita molto bene in questo meraviglioso gruppo».

Fantasy-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 1-5

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Smojver Beatrice, Mazzulla Eleonora, Cesarini Michela, Roccato Elena, Lecce Ilenia, Lercari Gaia, Greco Polito Alessia. Allenatore: Busacca.