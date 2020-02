Calcio a 5 Amf, al Palasport di Bordighera la finalissima della Coppa Liguria 2019-2020

Bordighera. Concluse le semifinali della Coppa Regione Liguria 2019/2020 riservata ai club maschili di calcio a 5 AMF organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala – Comitato Regionale Ligure di Federico Lai, disputate lo scorso martedì 28 e mercoledì 29 gennaio presso il Palasport di Bordighera la prima semifinale tra Parafarmacia Valle Pro Seborga e US Pignese Caffè Noir terminata con la vittoria della Pro Seborga per 11 a 4 e la seconda semifinale terminata con la vittoria del Don Bosco Vallecrosia Intemelia per 2 a 1 sull’ASD Vallebona.

La finalissima tra Parafarmacia Valle Pro Seborga e Don Bosco Vallecrosia è fissata per venerdì 7 febbraio alle 21.30 presso il Palasport di Bordighera.