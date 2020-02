Buoni risultati per gli Arcieri Imperiesi San Camillo ai Campionati Italiani Indoor

Imperia. Lo scorso fine settimana, 22 e 23 febbraio, si sono svolti a Rimini i Campionati Italiani Indoor: temuta la

sospensione per i fatti di sanità pubblica, sono riusciti ad arrivare in fondo alla competizione mettendo in

atto misure preventive e ad attribuire i titoli anche per l’anno 2020.

Gli Arcieri Imperiesi San Camillo hanno partecipato alla competizione che ha richiamato arcieri da tutta Italia,

compresi atleti convocati nelle squadre nazionali, con 3 giovani qualificati, tutti per la divisione Arco Olimpico.

Barbarino Gaia, Senior Femminile, ha partecipato anche al The Italian Challenge 2020 il giorno precedente, il

21 febbraio posizionandosi al 17 posto. Il giorno seguente, penalizzata da un problema alla spalla, ha ottenuto

il 32 posto.

Dulbecco Eleonora, Ragazzi Femminile, si è posizionata al 14 posto e Cassini Giacomo, Ragazzi Maschile si è

posizionato al 13 posto, entrambe alla loro prima esperienza di Campionato Italiano. Si è purtroppo conclusa a Rimini la stagione Indoor per gli Imperiesi che hanno dovuto annullare la competizione prevista per il fine settimana del 29 febbraio e 1 marzo in seguito all’ordinanza regionale n°1/2020.