Sanremo, aggredito netturbino di Amaie Energia accusato di aver segnalato un conferimento irregolare

Sanremo. Aggredito netturbino di Amaie Energia accusato di aver segnalato alla polizia municipale un conferimento irregolare di rifiuti. Il fatto è accaduto nelle scorse ore quando, l’operatore ecologico 52enne della società partecipata dal Comune, è stato raggiunto in un bar del centro da un residente di origini balcaniche che lo ha colpito al volto, in seguito a un acceso diverbio.

A rimetterci fisicamente è stato l’operaio che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per un’abrasione alla cornea. All’origine del diverbio ci sarebbe l’accusa, mossa dallo straniero nei confronti dell’operatore ecologico, secondo cui sarebbe stato quest’ultimo a farlo incappare nella sonora multa comminatagli dai vigili che, dopo aver visionato le telecamere della zona, avevano scoperto come il cittadino fosse solito liberarsi della rumenta sversandola per la strada.

Secondo quanto appreso, la vittima, che ha negato al suo rivale di aver segnalato alcunché, è stato trasferito al pronto soccorso di Imperia dal quale è uscito con una prognosi di cinque giorni.