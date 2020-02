Bordighera. Centinaia di persone hanno dato stamane a Bordighera Alta l’ultimo saluto ad Andrea Adotti: il 50enne titolare del “Bar Sidecar” di San Bartolomeo al Mare, morto in un incidente stradale, avvenuto sull’Aurelia a Diano Marina, domenica 9 febbraio.

Un corteo di motociclisti ha scortato il feretro e salutato con il rombo dei motori Andrea per l’ultima volta.

Gli amici del motociclista, che fino al 2015 aveva gestito un bar in via Circonvallazione a Bordighera Alta, si sono stretti intorno alla moglie Blanca e alla famiglia di Andrea. In piazza del Popolo erano presenti anche i due cani dell’uomo.

A celebrare la santa messa è stato il parroco di Santa Maria Maddalena don Luca Salomone. Tante le corone di fiori sulla porta della chiesa, lasciate, tra gli altri, dai commercianti di San Bartolomeo al Mare, dagli “Amici du carugiu” e dal “Motoclub Jacques Maggioni”.