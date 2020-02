Bordighera prima in tutta la Liguria per raccolta differenziata

Bordighera. Con l’81,49 per cento di raccolta differenziata raggiunto nel mese di gennaio 2020, la città di Bordighera è il Comune più virtuoso in tutta la Liguria per quanto riguarda il corretto smaltimento dei rifiuti: l’attenzione per l’ambiente da parte dell’amministrazione comunale e il lavoro svolto dalla Docks Lanterna, ditta che si occupa dell’igiene urbana in città, hanno portato all’eccellente risultato.

«Come Amministrazione siamo molto contenti del risultato raggiunto che è dimostrazione di quanto si è fatto fino a ora nel campo della sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e soprattutto di quanto sia alto l’impegno dei nostri cittadini a cui rivolgiamo un grande ringraziamento – dichiara l’assessore all’Ambiente Marzia Baldassarre -. E’ importante ricordare che quando si parla di tutela dell’ambiente un ruolo cruciale è rivestito proprio dalla differenziazione dei rifiuti. Differenziare bene vuol dire benefici per l’ambiente e per l’economia, significa contribuire attivamente allo sviluppo ed alla sostenibilità del proprio territorio e più in generale aumentare la qualità della vita».

Rispetto al 33,98 per cento del 2016, in soli 4 anni, con l’introduzione del sistema di raccolta porta a porta, Bordighera ha ingranato la marcia, distinguendosi in tutta la Liguria per l’efficienza del servizio di igiene urbana e l’impegno dei cittadini nel differenziare i rifiuti. Nel 2017, la raccolta differenziata era al 78,97 per cento; nel 2018 si è registrato un leggero calo, arrivando al 75, 97 per cento. Poi il 79,31 per cento del 2019 e infine l’81,49 per cento registrato nel gennaio 2020.