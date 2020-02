Bordighera. “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show” è ormai una realtà consolidata non solo nel Ponente Ligure, dov’è nato, ma anche in Italia. Insieme un imitatore fedele del Molleggiato, a una band live di nove elementi ed a una scenografia studiata nei particolari, fiore all’occhiello dello show è sempre stato negli anni il corpo di ballo che accompagna le grandi melodie del cantante italiano più amato e discusso d’Italia. Per implementare lo staff e in vista del Tour 2020, la produzione sta cercando ancora due ballerine da inserire nel corpo di ballo.

«Alla base ci deve essere la voglia di divertirsi – spiega Marco Gallo, produttore dello show – Siamo uno staff giovane, e fino ad oggi abbiamo avuto ballerini e ballerine di tutte le età. Cerchiamo ancora due ragazze che sposino il nostro progetto e che abbiano passione per la danza… e che ci accompagnino sui palchi in giro per le piazze».

Per informazioni e per conoscere il progetto “Tempo di Svalutation”: 3460876303, pagina facebook “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show”, tempodisvalutation@gmail.com