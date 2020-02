Bordighera, targa premio alla carriera a Anna Mazzamauro

Bordighera. Sarà una serata speciale quella di sabato 15 febbraio al Palazzo del Parco. La rassegna Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera, unitamente al Comune della città, premierà infatti una regina delle scene, Anna Mazzamauro, che calcherà il palco con il suo spettacolo “Belvedere. Due donne per aria”.

La Mazzamauro si reinventa e riscopre in veste di autrice e regista di una piéce che la vede protagonista al fianco di Cristina Bugatty, e con la partecipazione di Sasà Calabrese. Cristina Bugatty entra nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla compagnia giovani del Teatro della Tosse di Genova, ed esordisce poi in televisione con Piero Chiambretti, partecipando come opinionista al programma Chiambretti c’è, in onda su Rai 2.

Prosegue contemporaneamente la carriera teatrale – è Lucy nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, con la regia di Francesco Micheli al Teatro Dal Verme di Milano – e nel 2019 recita ne La dea fortuna di Ferzan Özpetek, suo primo ruolo sul grande schermo Sasà Calabrese è autore di testi, cantante, contrabbassista e chitarrista, collaboratore di artisti del calibro di Mariella Nava, Mario Venuti e tanti altri.

E’ reduce da importanti successi ottenuti in giro per l’Italia: vincitore del Premio Nazionale Musica d’Autore BitontoSuite e del Premio Musica Teatro Franz, nonché finalista al Premio Tenco nella categoria “Miglior Opera Prima”.

Anna Mazzamauro con Belvedere porta in scena una prova autoriale e attoriale intensa, sospesa tra commedia e poetica felliniana, e sul palco del Palazzo del Parco sabato 15 febbraio sarà premiata dal Comune di Bordighera con una targa alla carriera, che la celebrerà non solo come formidabile attrice, ma anche come icona di femminilità, humor e libertà.

Giovedì 13 febbraio dalle 16 alle 19 il botteghino presso il Palazzo del Parco sarà aperto per l’acquisto dei biglietti ancora disponibili.