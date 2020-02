Bordighera, “Sola con la mia anima”: è uscito il nuovo singolo di Armaria

Bordighera. E’ uscito il giorno di San Valentino, e non è un caso, il nuovo singolo di Caterina Biancheri, in arte Armaria: “Sola con la mia anima”. Ventenne di Bordighera, Caterina è appassionata di musica fin dall’infanzia. Oggi studentessa universitaria a Genova, iscritta alla facoltà di Filosofia, la giovane che già nel 2018 era stata semifinalista di Area Sanremo, non rinuncia alla propria passione.

«E’ un brano che ho scritto circa un anno e mezzo fa – racconta Armaria -. Parla di una storia d’amore finita e della consapevolezza della fine che lascia le persone sole, ciascuna con la propria anima e con parte dell’anima dell’altro». Una canzone autobiografica «malinconica ma anche piena di speranza – spiega la cantante – Perché se da una parte la fine di un rapporto provoca dolore, dall’altra l’amore resta la cosa più bella che esista».

Il video, diretto, realizzato e montato da Sofia Tummi, è stato girato in parte a Bordighera.

