Bordighera si prepara a un’estate di musica sulla spiaggia, autorizzato divertimento fino a tarda ora

Bordighera. Niente più multe a chi fa musica dopo la mezzanotte durante l’estate. A deciderlo è stata la giunta comunale che ha accolto favorevolmente le richieste di alcuni gestori degli stabilimenti balneari di Bordighera che chiedevano di poter allungare ben dopo il tramonto l’attività sulle spiagge.

Quella che sta per arrivare, dunque, si preannuncia un’estate calda, e non solo per il clima. Con la delibera approvata dall’amministrazione Ingenito, le spiagge di Bordighera potranno diventare il fulcro della movida estiva. Oltre ad ampliare la balneazione, come richiesto dai concessionari di stabilimenti balneari potranno essere organizzate attività di svago e divertimento, in particolare intrattenimenti musicali e danzanti in orario serale e notturno. Il tutto accompagnato da somministrazione di alimenti e bevande, con buona pace di chi vorrebbe una Bordighera sempre silenziosa per poter riposare in tutta tranquillità.