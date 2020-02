Bordighera set di una docufiction, aperto il casting per attori

Bordighera. E’ iniziata la settimana utile per proporre le candidature al casting per il docufiction da girare nella Città delle Palme,che si terrà a Villa Etelinda sabato 22 febbraio. L’orario verrà comunicato agli iscritti in base al numero dei partecipanti.

In questa prima tornata verranno selezionati i protagonisti, quindi attori, ed è richiesta una iscrizione online con allegato curriculum vitae su https://www.bordieventi.it/iscriviti-al-casting/.

In un secondo momento verranno invece scelte le comparse, e in questo caso non occorrerà inviare alcun Curriculum, ma sarà sufficiente l’iscrizione al secondo casting.

Le riprese avranno inizio nelle prossime settimane.

“Anticipando qualcosa sulla trama, si tratta della storia di una famiglia di turisti che, in attesa di una guida, incontra invece un personaggio misterioso… - commenta Emanuele Lopez, regista e sceneggiatore dell’opera – abbiamo già ricevuto una decina di candidature per ricoprire il posto di attore, e siamo fiduciosi di riceverne ancora di più per la selezione delle comparse“.

“L’idea sarebbe quella di creare non una semplice descrizione dei luoghi, ma di rendere i bordigotti stessi protagonisti della loro stessa storia, conferendole così grande vitalità – continua Axel Vignotto, presidente dell’Associazione Culturale BordiEventi – Ringraziando ancora Franz e Gisella per la disponibilità, Vi aspettiamo per il casting del 22 febbraio!”.