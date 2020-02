Bordighera. Nella mattinata di ieri, dopo un incontro a Palazzo Garnier con il Sindaco, la ditta M2B di La Spezia ha effettuato insieme all’Ufficio Tecnico un primo sopralluogo per visionare l’area di Montenero in cui saranno realizzati i sentieri dedicati a mountain ed e-bike. Seguirà, la prossima settimana, una nuova visita di più giorni, mirata al tracciamento dei percorsi.

«Un passo importante per la realizzazione di un progetto in cui crediamo molto. La mobilità a due ruote è in forte ascesa e sempre più spesso si parla di bike economy, sia in chiave degli spostamenti urbani sia come opportunità di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio. La città di Bordighera ha un patrimonio verde, Montenero, con tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche per divenire un punto di forte attrazione per chi ama l’attività sportiva in bicicletta e ricerca esperienze turistiche sostenibili. Non possiamo perdere questa possibilità, che da ieri si sta trasformando una volta di più in una bella realtà» – commenta Vittorio Ingenito.​