Bordighera, ruba le mance di un ristorante. Ladro incastrato dalle telecamere

Bordighera. Pensava di agire indisturbato, senza che nessuno lo vedesse mentre in modo furtivo si aggirava all’interno del locale, per poi uscire con le mance lasciate dai clienti e destinate ai camerieri. Ma si sbagliava. Il giovane è stato filmato dall’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni sua mossa.

Il fatto è successo nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio, alle 16,30 circa, presso “Il ristorante dei Marinai” nel centro storico di Bordighera. Approfittando della pausa dei titolari, Alessio e Simona, e di quella dei dipendenti che avevano finito il turno, l’uomo, con un berretto in testa, si è intrufolato nel locale passando dalla porta, aperta, di un palazzo adiacente al ristorante. Nel corridoio, oltre alle porte d’accesso agli appartamenti dell’immobile, c’è anche un ingresso secondario al ristorante, con una porta chiusa da un gancio che il ladro ha rotto per entrare.

Una volta rubate le mance, senza neanche tentare di aprire la cassa, l’uomo si è allontanato. La speranza dei titolari, che hanno diramato il video, è quello di trovare il colpevole.