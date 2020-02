Bordighera, premiato il servizio de “L’isola che non c’è”: il nido ottiene per la seconda volta l’accreditamento

Bordighera. Un’altra conferma di qualità dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia arriva

dal Micronido comunale “L’isola che non c’è”, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel. Per la seconda volta il nido ha ottenuto l’accreditamento, dopo aver raggiunto gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi previsti dagli indicatori della DGR 222 del 2015.

Ieri, mercoledì 19 febbraio, la commissione pedagogica composta da Beatrice Serventi, da Rosalia Gagliolo e da M.G.

Fossati, dopo un’attenta valutazione ha premiato il servizio, evidenziando note di qualità.

Al vaglio della commissione elementi fondamentale quali: le relazioni con le famiglie, le routines, l’organizzazione degli spazi e i progetti pedagogico – educativi, caratteristiche peculiari del servizio.

La Cooperativa Sociale Jobel e lo staff educativo del nido ringraziano il dirigente scolastico Sacchetti, l’assessore Gnutti, la dottoressa Selmi e l’intera commissione per i preziosi suggerimenti dati.