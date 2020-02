Bordighera. E’ stato probabilmente il vento a far spezzare il tronco di una palma di via Leopoldo Jung. Si tratta di un esemplare di dattilifera, come annunciato dal giardiniere Mario Rudian, che ha dichiarato: «Era un esemplare sanissimo, ma questo nuovo crollo ha evidenziato la problematica, a livello strutturale, di queste piante. In questo caso ha ceduto dalla base».

Cadendo la palma è finita nel cortile retrostante il supermercato Carrefour di via Libertà.

A Sanremo, invece, il vento sta facendo volare tavoli e sedie dei dehor nelle vie del centro. Volano anche le tovaglie dai tavoli.