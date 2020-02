Bordighera. Controlli a Bordighera sul conducente di una Ford Focus, un uomo originario di Siena ma residente a Genova, che stamani ha forzato un posto di blocco della polizia locale, in via Romana, all’altezza di via Balbo, rischiando di travolgere gli agenti che lo avevano fermato perché “segnalato” dalle telecamere falco: l’occhio elettronico che cattura le targhe di auto in circolo senza assicurazione o sospette.

Nel caso dell’uomo, la telecamera ha segnalato l’assenza dell’assicurazione. Quando i vigili l’hanno fermato, lui ha cercato di travolgerli, facendo poi inversione di marcia a speronando un furgone del Comune. Alla fine però è stato bloccato.

L’auto è stata ispezionata anche dall’unità cinofila della Guardia di Finanza di Ventimiglia.