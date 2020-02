Bordighera. Fiorello gioca a tennis con Jannik Sinner, n° 78 nella classifica Atp. Lo showman siciliano in “libera uscita” dal Festival di Sanremo, dopo aver visitato il Piatti Tennis Center ed essersi “riscaldato” è sceso in campo per affrontare la giovane promessa del tennis italiano.

I due si sono sfidati a colpi di racchetta dando vita ad una divertente ed emozionante gara ricca di gag, che ha intrattenuto i presenti.

Il giovane tennista è rientrato dall’Open Sud De France, dove ha perso ai sedicesimi di finale contro Mikael Ymer per 3-6 4-6, giusto in tempo per allenarsi a tennis con lo showman che ha mostrato grandi abilità tennistiche oltre alla sua ironia e comicità che lo contraddistinguono.